Ryanair : Salue une décision au sujet des aides d'Etat

(CercleFinance.com) - Ryanair a salué aujourd'hui la décision du tribunal de l'UE qui lui a donné gain de causeau sujet d'une subvention d'État touchée par une compagnie allemande. Ryanair contestait en effet la légitimité d'une aide d'État de 550 ME attribuée par l'Allemagne à la compagnie Condor en avril 2020.



Le tribunal de l'UE a décidé d'annuler l'approbation de cette aide par la Commission européenne. Condor avait de surcroit déjà bénéficié d'un prêt de sauvetage de 380 ME de la part de l'Allemagne en 2019 après la faillite de sa maison mère, Thomas Cook, souligne Ryanair.



' L'aide du gouvernement allemand à Condor - tant en 2019 qu'en 2020 - est allée à l'encontre des principes fondamentaux du droit de l'UE et a faussé le marché au détriment des consommateurs', estime un porte-parole de Ryanair.



La compagnie low-cost estime aujourd'hui que plus de 30 MdsE 'de subventions d'Etats discriminatoires' ont été offerts aux transporteurs nationaux de l'UE lors de la pandémie, ce qui créera 'une distorsiondu marché' pendant des décennies, affirme-t-elle.



Ryanair plaide ainsi pour un marché unique fonctionnel et estime que la Commission européenne 'doit tenir tête aux gouvernements nationaux et cesser d'approuver sans réserve des aides d'État discriminatoires aux compagnies aériennes nationales inefficaces. '



