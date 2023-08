Ryanair : S'oppose au recours d'Aena sur les redevances

(CercleFinance.com) - Ryanair indique avoir déposé un recours officiel contre les tentatives d'Aena, exploitant d'aéroport, de contourner la décision du gouvernement espagnol (DGAC) de 2021 d'imposer un gel des redevances de 5 ans dans les aéroports espagnols.



éSi Aena est autorisée à procéder à l'augmentation de ses redevances, cela signifiera que les redevances aéroportuaires augmenteront dans tous les aéroports. En un seul geste, Aena menace la connectivité aérienne vitale de l'Espagne, ce qui constitue la plus grande menace pour le tourisme espagnol depuis Covid', indique en substance la compagnie.



Dans ce contexte, Ryanair appelle le Conseil des ministres espagnol et le régulateur espagnol (CNMC) à veiller à ce qu'Aena continue de respecter la décision prise par le gouvernement espagnol en 2021 de geler les redevances aéroportuaires jusqu'en 2027.



