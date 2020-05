Ryanair : S'envole, souhaite 40% des vols le 1er juillet

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de +2% à la Bourse de Londres. Ryanair a annoncé son intention d'assurer 40% des horaires des vols à partir du mercredi 1er juillet, alors que de nombreux pays européens tentent d'assouplir les restrictions du verrouillage de Covid-19.



La plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Europe a déclaré qu'elle travaillerait en étroite collaboration avec les autorités de santé publique pour s'assurer que ces vols respectent les mesures visant à limiter la propagation du virus, en vérifiant la température des passagers à l'entrée de l'aéroport et en leur demandant de porter des masques.



En outre, la distanciation sociale à bord sera 'encouragée là où cela est possible', a indiqué la compagnie aérienne.



Depuis que les restrictions de vol ont commencé à la mi-mars, Ryanair gère un programme de seulement 30 vols quotidiens.



Ryanair a déclaré qu'il vise désormais à exploiter un horaire de vol quotidien de près de 1 000 vols, rétablissant 90% de son réseau d'avant Covid-19.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

