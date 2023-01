Ryanair : Retour aux bénéfices sur le 3ème trimestre fiscal

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé lundi avoir renoué avec les bénéfices sur les trois derniers mois de l'année 2022 grâce à la vigueur du trafic aérien durant la période des fêtes, qui a soutenu le prix de ses billets.



La compagnie aérienne à bas coûts indique avoir dégagé un profit net de 211 millions d'euros sur son troisième trimestre fiscal, clos fin décembre, à comparer avec une perte nette de 96 millions un an plus tôt.



Si sa facture carburant a grimpé de 52% à 900 millions d'euros sur le trimestre, ses coûts opérationnels hors kérosène n'ont, eux, augmenté que de 26%.



Parallèlement, son chiffre d'affaires sur la période a bondi de 57% à 2,31 milliards d'euros à la faveur d'un trafic passagers de 38,4 millions de personnes, en hausse de 24%, ce qui s'est traduit par une hausse de neuf points à 93% de son coefficient d'occupation.



Le transporteur 'low cost' explique que la robustesse de la demande lui a permis de relever ses tarifs de 14% d'une année sur l'autre, avec des prix désormais revenus à leurs niveaux d'avant la pandémie de Covid.



Pour l'ensemble de son exercice, Ryanair confirme son objectif d'un bénéfice après impôts compris entre 1.325 et 1.425 millions d'euros.



Suite à cette publication, l'action Ryanair cédait 1,3% lundi à la Bourse de Dublin, un repli plus marqué que celui enregistré au même moment par l'indice ISEQ 20 (-0,8%).



