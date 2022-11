Ryanair : Retour aux bénéfices sur le 1er semestre

(CercleFinance.com) - Ryanair publie au titre de son premier semestre 2022-23 un bénéfice net de 1,37 milliard d'euros, contre une perte de 48 millions un an auparavant, 'grâce à un trafic record au deuxième trimestre, une forte fiabilité opérationnelle et des tarifs estivaux robustes'.



Sur la période des six mois close à fin septembre, les revenus du transporteur aérien irlandais à bas coûts ont plus que triplé (+207%) à 6,62 milliards d'euros, pour des coûts opérationnels en hausse de seulement 126% à 4,98 milliards.



Ryanair relève légèrement sa prévision de trafic annuel à 168 millions de passagers (et non plus 166,5 millions), et 'espère minimiser ses pertes hivernales pour pouvoir réaliser un profit après impôts (hors exceptionnels) entre un et 1,2 milliard d'euros sur l'exercice'.



