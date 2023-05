Ryanair : Retour aux bénéfices en 2022-23

(CercleFinance.com) - Ryanair publie au titre de son exercice 2022-23, un résultat net de 1,43 milliard d'euros, à comparer à une perte de 355 millions un an auparavant, 'dans le haut de la fourchette cible de la direction et 2% au-dessus du consensus', selon Liberum.



Soutenue par une fréquentation en progression de 74% à 168,6 millions de passagers, la compagnie aérienne à bas prix a vu ses revenus annuels plus que doubler (+124%) à près de 10,8 milliards d'euros, surpassant ainsi une hausse de 75% de ses coûts opérationnels.



'La trésorerie nette au bilan a constitué une surprise, avec un an d'avance sur l'objectif', souligne Liberum qui confirme sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe irlandais avec un objectif de cours inchangé à 19 euros.



'Les prévisions pour l'exercice (croissance modeste des bénéfices) sont plus prudentes que le consensus actuel, bien que la demande de l'été 2023 reste robuste avec des tarifs plus élevés que l'an dernier', note cependant le broker.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.