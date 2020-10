Ryanair : Reprise des vols vers et au départ du Maroc

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé ce vendredi que son trafic aérien serait restauré cet hiver au Maroc, en raison de la levée des restrictions de voyage gouvernementales.



A partir du 25 octobre, Ryanair rétablira ainsi un total de 58 vols hebdomadaires sur 45 lignes en direction de la Belgique, de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne et du Portugal.



Les Marocains pourront ainsi planifier une escapade en Europe avec un nouvel ensemble de mesures sanitaires que Ryanair a déployées pour protéger ses clients et ses équipages.



De leur côté, les voyageurs européens pourront aussi prendre la direction d'Agadir, Essaouira, Fès, Nador, Oujda, Marrakech, Rabat et Tanger.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.