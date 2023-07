Ryanair : Remporte le litige qui l'opposait à 'On The Beach'

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce saluer la récente décision de la cour d'appel irlandaise qui a rejeté le dossier 'vraiment très faible' de On The Beach, et a conclu en faveur de la poursuite de l'action en justice de Ryanair visant à interdire à On The Beach de vendre ses vols.



'Ryanair n'a pas de relation commerciale avec On The Beach et nous nous opposons fermement à ce que On The Beach vende nos vols. La décision de la Cour d'appel a renforcé notre détermination à saisir la justice afin de garantir à nos clients le meilleur service Ryanair et les tarifs les plus bas', a commenté Dara Brady, CEO de Ryanair.



La compagnie rappelle à ses clients qu'ils peuvent s'assurer qu'ils achètent un billet via un canal officiel en repérant le logo 'Ryanair Verified Seal'.



