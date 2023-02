Ryanair : Réitère son appel à l'UE contre les grèves

(CercleFinance.com) - Suite à la confirmation mardi que le contrôle aérien français (ATC) fera à nouveau grève ce jeudi 16 février, Ryanair demande, une nouvelle fois, à la Commission européenne, sous la présidence d'Ursula von der Leyen, d'intervenir et de prendre des mesures en protégeant les survols afin d'éviter que des milliers de passagers européens ne soient perturbés par ces grèves.



'Il est tout à fait inacceptable que les passagers européens soient une fois de plus confrontés à des perturbations ce jeudi, en raison d'une nouvelle grève des contrôleurs aériens français', peste Neal McMahon, directeur des opérations de Ryanair.



'Même les passagers qui ne voyagent pas vers/depuis la France sont affectés puisqu'ils survolent l'espace aérien français, alors que les lois françaises protègent injustement les vols intérieurs français', ajoute-t-il avant de réclamer l'intervention d'Usula von der Leyen. 'Ou qu'elle se retire et laisse la place à quelqu'un qui protégera réellement les citoyens européens des nouvelles perturbations liées aux grèves du contrôle aérien français.'



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.