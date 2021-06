Ryanair : Réception du premier B737 'gamechanger'

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé hier avoir réceptionné son premier Boeing 737-8200 dit ' gamechanger ', à Seattle, dans l'Etat de Washington. L'appareil, le premier d'une commande de 210 avions, devait ensuite s'envoler pour rejoindre Dublin.



Le ' gamechanger ' doit permettre à la compagnie de transporter 4% de passagers en plus par appareil, avec une baisse de la consommation évaluée à 16% par siège. Il doit également générer une baisse de l'ordre de 40% des émissions de CO2 et émissions sonores, indique Ryanair.



Toutefois, en raison de retards de livraison, Ryanair ne devrait recevoir que 12 appareils au cours de l'été 2021, six aux couleurs de Ryanair et six aux couleurs de Malta Air.



Cinquante autres appareils seront livrés avant l'été 2022. La compagnie compte bien en profiter pour 'rebondir fortement', dans un contexte de reconstruction du secteur après l'effet dévastateur de la pandémie sur le secteur aérien.





