Ryanair : Quatre nouvelles destinations au départ d'Edimbourg

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce aujourd'hui la mise en place de quatre nouvelles liaisons au départ d'Edimbourg à compter d'octobre, à savoir Cork, Madrid, Palerme et Paris (Beauvais), portant ainsi à 50 le nombre total de destinations au départ de la capitale écossaise.



' Ryanair reste déterminé à reconstruire l'industrie touristique écossaise alors que la compagnie continue à se développer en Europe et que les voyages renouent avec leur niveau d'avant crise', a epxliqué en substance Dara Brady, directrice marketing chez Ryanair.





