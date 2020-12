Ryanair : Publie ses statistiques du mois de novembre

(CercleFinance.com) - Ryanair a publié aujourd'hui ses statistiques relatives à la ponctualité de ses vols au mois de novembre, montrant que 98% d'entre eux sont arrivés à l'heure.



Selon 'Rate My Flight', l'outil de notation de l'expérience client de la compagnie, 92% des 23 000 voyageurs interrogés jugent Ryanair comme excellent / très bon / bon, délivrant aussi des bonnes notes pour l'équipage (94%), le service à bord (93%), la gamme de nourriture et de boissons (86%) et l'embarquement (90%).



'Ryanair Group Airlines a transporté 2 millions de clients en novembre et nous sommes heureux que 98% de nos vols soient arrivés à l'heure', a indiqué le groupe qui rappelle par ailleurs que des mesures de désinfection quotidiennes, le port des masques faciaux obligatoires et des initiatives sans contact sont appliquées.



