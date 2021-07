Ryanair : Poursuit sa croisade contre les aides d'Etat

(CercleFinance.com) - Ryanair a pris acte aujourd'hui de la décision du Tribunal de l'UE ayant confirmé le bien fondé des 150 ME d'aides d'État touchés en juin 2020 par Austrian Airlines, filiale du groupe Lufthansa.



Depuis le début de la pandémie, Austrian Airlines a reçu quelque 600 millions d'euros d'aides d'État, un chiffre qui grimpe même à 11 milliards d'euros pour l'ensemble du groupe Lufthansa, assure Ryanair.



La compagnie low-cost estime que les aides touchées par Austrian Airlines sont de nature 'discriminatoire' puisque seule la compagnie nationale autrichienne en a bénéficié, ce qui, selon elle, violerait les principes fondamentaux de l'UE.



Ryanair avait porté l'affaire en justice en novembre 2020 et a donc été déboutée de ses demandes. La compagnie assure qu'elle compte toutefois faire appel de la décision de justice rendue ce jour.



'Si l'Europe veut sortir de cette crise avec un marché unique au service des consommateurs et de l'économie, les compagnies aériennes doivent pouvoir rivaliser sur un pied d'égalité', martèle Ryanair qui regrette que 'la Commission européenne (ait) approuvé à la hâte plus de 30 milliards d'euros d'aides d'État discriminatoires depuis le début de la crise'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.