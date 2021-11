Ryanair : Perte nette fortement réduite au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Ryanair se montre à peu près stable en début de séance à Londres après la publication d'une perte nette de 48 millions d'euros au titre de son premier semestre 2021-22, à comparer à une perte de 411 millions sur la même période de l'exercice précédent.



La compagnie aérienne irlandaise à bas coûts explique cette amélioration par des revenus en croissance de 83% à 2,15 milliards d'euros, sur fond d'un redressement de 128% du trafic, à 39,1 millions de passagers transportés.



Estimant le trafic de l'exercice 2021-22 en amélioration à un peu plus de 100 millions de passagers, Ryanair s'attend à enregistrer (sous réserve des tarifs hivernaux) une perte annuelle entre 100 et 200 millions d'euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.