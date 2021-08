Ryanair : Partenariat avec les autorités grecques du tourisme

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé aujourd'hui un partenariat avec l'Organisation nationale grecque du tourisme (GNTO), afin de stimuler la reprise du tourisme dans le pays.



Les deux partenaires prévoient de s'associer à travers une campagne conjointe de communication visant à renforcer le positionnement de la Grèce en tant que destination touristique, notamment auprès des Britanniques, des Allemands et des Italiens.



Mykonos, Santorin, Chania, Kos et Rhodes... les îles grecques seront présentées en tant que destinations incontournables pour les escapades estivales. Entre eaux turquoise, temples anciens, plages, et nourriture méditerranéenne, 'les Européens pourront désormais profiter d'une pause soleil bien méritée en voyageant aux tarifs les plus bas vers', assure Dara Brady, directrice marketing de Ryanair.







