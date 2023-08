Ryanair : Ouvre de nouvelles liaisons depuis/vers Copenhague

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une base de 2 avions à Copenhague à partir de décembre 2023, créant jusqu'à 100 emplois directs pour les pilotes, le personnel de cabine et les ingénieurs dans le cadre d'un nouvel investissement de 200 millions de dollars dans ces appareils.



Ryanair est déjà la troisième compagnie aérienne de Copenhague, exploitant 20 liaisons et transportant 2,3 millions de passagers par an vers/depuis Copenhague.



Selon la compagnie, cette nouvelle base de 2 avions permettra d'offrir ses tarifs bas imbattables aux citoyens/visiteurs danois qui souhaitent des départs tôt le matin et des arrivées tard le soir à Copenhague, et permettront de proposer 4 liaisons supplémentaires vers Düsseldorf, Faro, Paris et Varsovie.



