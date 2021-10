Ryanair : Ouverture de deux nouvelles lignes aériennes

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce l'ouverture de deux nouvelles liaisons aériennes, l'une entre Edimbourg (Ecosse) et Marrakech (Maroc) qui sera opérée deux fois par semaine à compter du 18 décembre, l'autre entre Manchester et Lviv (Ukraine), opérée deux fois par semaine à partir du 5 novembre.



'En tant que première compagnie aérienne d'Europe, Ryanair reste déterminée à reconstruire l'industrie européenne de l'aviation et du tourisme en restaurant la connectivité et en portant son réseau de passagers à plus de 225millions d'ici 2026', a commenté Jason Mc Guinness, directeur commercial de Ryanair.



