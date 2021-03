Ryanair : Nouvelle liaison entre Liverpool et Zadar (Croatie)

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle liaison entre Liverpool et Zadar (Croatie).



Le trajet sera proposé deux fois par semaine à compter du mois de juillet et s'inscrit dans le cadre du programme UK Summer 2021 lancé par la compagnie.



