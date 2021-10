Ryanair : Nouvelle liaison aérienne entre Manchester et Cork

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle liaison aérienne entre Manchester et Cork (Irlande), qui sera opérée deux fois par jour à compter du 15 décembre.



La compagnie en profite pour rappeler avoir investi 200 M$ dans l'aéroport de Cork afin d'en faire la base aérienne de deux de ses appareils et ainsi améliorer la connectivité entre le Royaume-Uni et l'Irlande.



Cette nouvelle liaison aérienne s'inscrit dans le cadre plus vaste du programme hiver 2021/22 de la compagnie, regroupant 650 vols hebdomadaires et plus de 72 destinations.



Ryanair ambitionne de transporter quelque 225 millions de passagers chaque année d'ici à 2026.





