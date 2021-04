Ryanair : Nouvelle liaison à destination de Corfou (Grèce)

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle liaison entre Teesside (Royaume-Uni) et Corfou (Grèce), opérant tous les mercredis à partir de juillet dans le cadre du programme Summer 21 (été 2021) de la compagnie.



Cette nouvelle liaison étend l'offre de Ryanair au départ de Teesside après le lancement, à partir de juin, de deux liaisons deux fois par semaine à destination d'Alicante et de Palma de Majorque, toutes deux desservant deux fois par semaine à partir de juin.



'Alors que les programmes de vaccination se poursuivent en Europe et que le Royaume-Uni fait des progrès impressionnants avec son déploiement de vaccins, Ryanair s'attend à ce que les voyages aériens montent en flèche pendant les mois d'été de pointe', indique la compagnie.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.