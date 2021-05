Ryanair : Nouveaux vols vers l'Italie et le Portugal cet été

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce l'ouverture d'une nouvelle liaison, cet été, entre Manchester et Verone (Italie). Dans le cadre de l'opération 'UK Summer'21', deux vols hebdomadaires seront mis en place à compter du mois de juillet.



Par ailleurs, deux vols hebdomadaires seront aussi lancés, à partir du 16 juin, entre Teesside et Faro (Portugal).



'Les voyages sans quarantaine étant désormais autorisés au Portugal, encore plus de vols au départ du Royaume-Uni ont été mis en place afin de répondre à la demande de nos clients', a indiqué en substance la compagnie.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.