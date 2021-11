Ryanair : Nouveaux itinéraires et nouveaux avions pour 2022

(CercleFinance.com) - Ryanair a présenté aujourd'hui son programme UK 2022 avec 500 routes européennes - dont 24 nouveaux itinéraires, notamment en direction de Madère ou Minorque.



Après avoir ajouté 560 nouvelles routes et ouvert 14 bases au cours des 12 derniers mois, la compagnie compte contribuer à la relance de l'industrie touristique et à la reprise de l'emploi et des économies locales.



Pour cela, Ryanair mise également sur le développement de sa flotte : à partir de 2022, la compagnie exploitera 65 appareils B737-8200 'Gamechanger', des avions plus spacieux (4% de sièges en plus), moins gourmands en carburant (consommation réduite de 16%) et plus silencieux (émissions sonores réduites de 40%).





