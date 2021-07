Ryanair : Mise sur la reprise du trafic aérien en Italie

(CercleFinance.com) - Ryanair présente aujourd'hui un programme de reprise des vols pour l'été 2021 au départ de Rome. Quatorze appareils assureront un total de 470 vols hebdomadaires vers 80 destinations, au départ des aéroports romains de Fiumicino et Ciampino.



Ryanair rétablit ainsi le trafic au départ de la capitale italienne et mise sur la reprise de l'activité aérienne dans la péninsule, alors que le déploiement des campagnes de vaccination en Europe coïncide avec le pic de la saison estivale.



Au départ de Fiumicino, six avions de Ryanair (et même neuf à partir d'août) assureront 21 liaisons, dont 17 internationales. L'aéroport de Ciampino abritera quant à lui huit appareils qui assureront 57 itinéraires, dont 55 à l'international.



La compagnie estime que la reprise du trafic aérien en Italie devrait permettre de transporter 8.5 millions de passagers par an, à travers 80 liaisons aériennes.





