Ryanair : Manutention électrisée dans 11 aéroports européens

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce lancer des services de manutention électrique dans onze grands aéroports européens, à Alicante, Barcelone, Madrid, Malaga, Majorque, Séville, Santiago, Valence, Amsterdam Schipol, Göteborg-Landvetter et Oslo.



Pour Thomas Fowler, directeur du développement durable de Ryanair, il s'agit 'd'une étape majeure dans la voie de Ryanair vers zéro émission nette d'ici 2050'.



Azul Handling, le partenaire de manutention de Ryanair en Espagne et au Portugal, sera désormais la première société de manutention neutre en carbone en Espagne - grâce à un investissement de 7,3 millions d'euros dans e-Quipment, permettant à la compagnie aérienne d'offrir des rotations zéro émission sur ces huit sites espagnols majeurs.



Par ailleurs, les rotations de Ryanair deviendront entièrement électriques à Amsterdam Schipol, Göteborg-Landvetter et à l'aéroport d'Oslo, grâce à un partenariat avec Menzies Aviation.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.