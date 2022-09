Ryanair : Liaison hivernale entre Bydgoszcz et Bristol

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle liaison entre Bydgoszcz (Pologne) et Bristol (Angleterre) à compter du 30 octobre.



Fonctionnant deux fois par semaine, cette liaison porte à cinq le nombre total de liaisons proposées par Ryanair vers ou depuis Bydgoszcz pour l'hiver 22.



Avec 88 bases et plus de 3 000 vols quotidiens opérés cet hiver, Ryanair se présente comme 'le moteur de la croissance et de la reprise du trafic aérien dans toute l'Europe'.



