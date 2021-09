Ryanair : Les discussions avec Boeing achoppent

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé lundi que ses discussions avec Boeing concernant une nouvelle commande d'appareils monocouloir 737 MAX 10 achoppaient sur des divergences en termes de prix.



A en croire la compagnie aérienne à bas coûts, les deux parties sont en désaccord sur le prix des avions.



'Boeing affiche des perspectives plus optimistes que les nôtres en matière de tarification des appareils', explique Michael O'Leary, le directeur général du transporteur irlandais.



Le patron de la compagnie 'low cost' rappelle que sa société se montre, d'un point de vue historique, disciplinée en termes d'acquisition de la flotte et qu'elle mettait un point d'honneur à ne pas payer ses appareils à des prix trop élevés.



Dans un communiqué, Michael O'Leary explique que l'optimisme de Boeing est peut-être à l'origine des récentes décisions de Delta et Jet2, deux clients traditionnels de Boeing, de passer des commandes auprès d'Airbus.



Ryanair doit prendre livraison, d'ici à 2025, de plus de 200 appareil 737, ce qui doit lui permettre de porter sa flotte au-delà de 600 appareils.



Les deux groupes discutent depuis 10 mois d'une éventuelle extension de ce contrat, sans parvenir à un un terrain d'entente.



