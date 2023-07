Ryanair : Les bénéfices trimestriels ont presque quadruplé

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce un bénéfice de 663 ME au titre du 1er trimestre (soit la période de trois mois s'étant achevée le 30 juin), en hausse de 290% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le compagnie a enregistré une hausse de 40% de son chiffre d'affaires dans le même temps, à 3,65 milliards d'euros, tandis que le nombre de passagers à atteint 50,4 millions (+11%).



'Nous continuons d'investir massivement dans les avions de nouvelle technologie. Au cours du premier trimestre, nous avons pris livraison de 21B737-8200 'Gamechangers' économes en carburant (4% de sièges en plus, 16% de carburant et de CO2 en moins et 40% plus silencieux)', indique la compagnie.



Ryanair s'attend à ce que le trafic passager pour cette année fiscale 2024 augmente à environ 183,5 millions (en hausse de 9%), ce qui est plus lent que les 185 millions initialement prévus, en raison des retards de livraison de Boeing au printemps et à l'automne 2023.



