Ryanair : Le trafic de mars s'effondre de 48%

(CercleFinance.com) - Après avoir vu son trafic baisser de 48% en mars en raison des effets de la pandémie de Covid-19, Ryanair a déclaré ce matin qu'il n'était 'pas possible' de fournir des indications pour son exercice en cours.



La compagnie aérienne irlandaise à bas prix - qui exploite actuellement moins de 20 vols par jour - a déclaré s'attendre à faire face à des frais exceptionnels car sa flotte reste largement au sol. Le transporteur prévoit une charge exceptionnelle d'environ 300 millions d'euros.



Pour le dernier exercice clos le 31 mars, Ryanair a déclaré s'attendre à un bénéfice après impôts à l'extrémité inférieure de sa fourchette compris entre 950 millions d'euros et 1 milliard d'euros indiqué dans ses perspectives précédentes.



Dans un communiqué, Ryanair a déclaré avoir l'un des bilans les plus solides du secteur, avec des équivalents de trésorerie à la fin de l'année de 3,8 milliards d'euros.



