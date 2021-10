Ryanair : Lancement d'une nouvelle liaison Derry-Manchester

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle liaison entre Derry (Irlande du Nord) et Manchester, avec trois vols hebdomadaires par semaine à compter de l'hiver 21.



' En tant que première compagnie aérienne d'Europe, Ryanair reste déterminée à reconstruire l'industrie européenne de l'aviation et du tourisme en restaurant la connectivité et en portant son réseau de passagers à plus de 225 millions d'ici 2026 ', a commenté Jason McGuinness, directeur commercial de la compagnie.





