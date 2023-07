Ryanair : Lance une campagne de recrutement en France

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé une importante campagne de recrutement de plus de 100 membres d'équipage de cabine pour ses bases de Bordeaux, Marseille, Paris Beauvais et Toulouse.



Darrell Hughes, Directeur des Ressources Humaines de Ryanair, a déclaré : “En tant que première compagnie aérienne d'Europe, ces postes passionnants de personnel de cabine chez Ryanair offrent aux candidats la possibilité de décrocher les meilleurs emplois de la profession dans le secteur de l'aviation, où le travail assidu est récompensé par des promotions rapides '.



' Nous sommes impatients d'accueillir de nouveaux membres du personnel de cabine à bord avant l'hiver 2023 et l'été 2024, alors que Ryanair continue de se développer pour transporter 300 millions de passagers d'ici 2034″.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.