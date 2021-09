Ryanair : L'objectif de trafic à horizon 2026 relevé

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé jeudi un relèvement de son objectif de trafic passagers à un horizon de cinq ans, à l'occasion de son assemblée générale annuelle qui se tient aujourd'hui dans ses bureaux de Dublin.



La compagnie aérienne irlandaise projette dorénavant de transporter quelque 225 millions de voyageurs sur son exercice clos en mars 2026, contre une précédente prévision établie à 200 millions.



A titre de comparaison, le groupe avait accueilli 149 millions de passagers à bord de ses avions lors de l'exercice clos en mars 2019, c'est-à-dire avant les premiers effets de la crise du Covid.



Le transporteur à bas coûts justifie son optimisme par la stabilisation de l'épidémie en Europe et par des taux de vaccination qui dépassent désormais les 90% sur le Vieux Continent.



D'après les analystes d'UBS, ces nouvelles perspectives devraient rapidement entraîner une révision à la hausse des prévisions du consensus.



'Si la rentabilité par siège devait être maintenue, alors nous devrions assister à un relèvement des estimations du marché', prédit le broker dans une note de réaction.



A la Bourse de Londres, l'action Ryanair grimpait de plus de 6% jeudi matin suite à ces annonces.



