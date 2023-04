Ryanair : Interpelle le ministre des transports irlandais

(CercleFinance.com) - La compagnie Ryanair indique avoir demandé hier au ministre des transports irlandais, Eamon Ryan, et au DAA (la société aéroportuaire du l'aéroport de Dublin) de bien vouloir confirmer que l'équipement anti-drone récemment acheté avait été mis en place et qu'il était prêt à fonctionner dès les vacances de Pâques.



La compagnie rappelle qu'au cours des huit premières semaines de l'année, l'aéroport de Dublin a été fermé à six reprises en raison de l'activité illégale de drones, ' provoquant de multiples détournements et retards pour des milliers de passagers '.



' Le ministre Eamon Ryan a promis de protéger les passagers avec un équipement anti-drone, il doit donc maintenant confirmer que cet équipement est en place et pleinement opérationnel à l'aéroport de Dublin avant les vacances de Pâques chargées, afin que les passagers/visiteurs irlandais et leurs familles ne souffrent plus d'aucune fermetures/perturbations dues à l'activité illégale de drones à l'aéroport de Dublin ', a insisté la compagnie.





