Ryanair : Geoff Doherty rejoint le conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Ryanair Holdings a annoncé aujourd'hui la nomination de Geoff P. Doherty en tant qu'administrateur non exécutif avec effet immédiat.



Actuellement directeur financier de Kingspan Group -où il est également membre du conseil d'administration- Geoff P. Doherty a précédemment été membre du conseil d'administration de Greencore Group.



' Compte tenu de l'expérience et des compétences considérables de Geoff P. Doherty dans le domaine de la finance, à la fois en tant que directeur principal du conseil d'administration et directeur financier, il sera un atout important et précieux pour notre conseil et notre comité de vérification ', a indiqué Stan McCarthy, le président de Ryanair.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.