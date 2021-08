Ryanair : Étend encore son offre de vols pour l'hiver 21/22

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce aujourd'hui le lancement de 11 nouvelles destinations dans le cadre de son programme de vols hivernaux 2021/2022 .



Les onze nouvelles liaisons s'effectueront au départ de Birmingham (vers Bucarest, Turin, Vilnius et Milan Bergamo), Bournemouth (vers Budapest et Wroclaw), Bristol (vers Madrid et Barcelone), Cardiff (Dublin), Londres Gatwick (Malaga) et Londres Luton (Grenoble).



Le programme UK Winter 21 comprend désormais plus de 2 000 vols hebdomadaires à travers plus de 400 itinéraires, précise la compagnie.





