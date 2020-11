Ryanair : En hausse, un analyste relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 1% après l'analyse de Crédit Suisse. L'analyste réitère son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 14% à 17,23 euros sur Ryanair, estimant que les nouvelles sur un vaccin laissent espérer une reprise complète du trafic de la compagnie aérienne à l'été 2022.



Le broker s'attend à ce que le groupe irlandais restaure sa capacité dès que possible, et modèle pour l'été 2022 (premier semestre de l'exercice 2022-23) une capacité supérieure de 10% à celle de l'été 2019 (premier semestre 2019-20).



Crédit Suisse anticipe désormais un petit profit de 199 millions d'euros sur l'exercice 2021-22, contre une perte de 156 millions précédemment, et relève son estimation de résultat net pour l'exercice 2022-23 de 26% à 1.245 millions.



