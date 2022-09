Ryanair : Dévoile son plan de croissance à 10 ans en Irlande

(CercleFinance.com) - Ryanair célébrait aujourd'hui ses 35 années en Irlande, l'occasion pour la compagnie de revenir sur trois décennies de présence dans le pays.

En quelques chiffres, Ryanair en Irlande c'est 1,5 MdE investi chaque année, 26 000 emplois, 200 lignes aériennes, 7 aéroports et 20 millions de passagers transportés par an. C'est aussi une croissance de 15% (par rapport aux chiffres antérieurs à Covid) en 2022.



Le directeur général de Ryanair, Eddie Wilson, a surtout profité de l'événement pour présenter les plans de croissance pour la prochaine décennie.



La compagnie compte investir plus de 20 milliards d'euros dans des avions de nouvelle technologie, avec la commande de 210 nouveaux B737 Gamechanger. L'ouverture d'un nouveau centre de formation de 50 ME pour les pilotes et le personnel navigant commercial est également prévue, à Santry (banlieue nord de Dublin).



Ryanair compte aussi investir 8ME dans un centre d'excellence en ingénierie à Dublin et 10 ME dans un hangar de maintenance créant plus de 200 nouveaux emplois dans le Comté de Clare.



Enfin, la compagnie anticipe une croissance du trafic vers/depuis l'Irlande de 50%, passant de 20millions à 30millions de passagers par an d'ici2030 et compte créer plus de 2 000 nouveaux emplois pour les pilotes, le personnel de cabine, les ingénieurs et les développeurs informatiques dans le pays d'ici 2030.



