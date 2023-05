Ryanair : Deux nouvelles liaisons au départ de Cork

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce la mise en place de nouvelles lignes Cork-Séville et Cork-La Rochelle à compter du long week-end férié de juin, du 1 au 4.



L'ouverture de ces lignes s'inscrit dans le cadre du programme ' Summer '23 ' de la compagnie et portera à 270 le nombre de vols hebdomadaires et à 29 le nombre de destinations depuis/vers Cork.



La croissance inégalée de Ryanair à l'aéroport de Cork (+20 % de croissance par rapport à 2022) est soutenue par trois avions de la compagnie aérienne, représentant un investissement de 300 millions de dollars et soutenant plus de 1300 emplois.



Selon la compagnie, cette croissance est aussi stimulée par l'engagement à long terme de l'aéroport de Cork à maintenir ' des redevances aéroportuaires compétitives ' .





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.