Ryanair : Dans le vert sur des propos de broker

(CercleFinance.com) - Ryanair prend 4% à Londres, sur fond de propos favorables de Crédit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre de la compagnie aérienne irlandaise à bas coûts avec un objectif de cours relevé de 13% à 13,1 euros.



Conscient que 'la demande en voyages restera déprimée un certain temps', le broker se dit 'plus optimistes quant à la capacité de Ryanair à limiter les sorties de trésorerie', et ramène son hypothèse de free cash-flow négatif de 2,1 à 1,2 milliard d'euros pour l'exercice en cours.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.