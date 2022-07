Ryanair : Dans le vert avec un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - Ryanair se hisse dans le vert avec un gain de près de 1% à Dublin, avec l'aide d'Oddo BHF qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'surperformance' malgré un objectif de cours abaissé à 17 euros, dans une note sur les compagnies aériennes à bas tarifs en Europe.



'Si easyJet et Ryanair affichent une décote de 49% et 41% par rapport à leur moyenne historique sur cinq ans, nous favorisons Ryanair au vu son profil de risque plus limité', ajoute l'analyste qui change sa recommandation en sens inverse sur easyJet.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.