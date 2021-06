Ryanair : Critique Boris Johnson pour sa gestion de la Covid

(CercleFinance.com) - Ryanair a fait connaître son mécontentement quant à la ' mauvaise gestion de la pandémie de Covid par Boris Johnson ', le premier ministre britannique.



La compagnie rappelle que le gouvernement britannique avait promis une liste verte de destinations de voyage, liste dont le Portugal a finalement été évincé alors qu'aucun changement notable du nombre de cas de Covid n'a été décelé. De son côté, Malte, qui dispose de meilleurs indicateurs sanitaires que le Royaume-Uni n'a pas intégré la liste, constate Ryanair.



'La politique de voyage du Royaume-Uni est un système go-stop-go-stop déroutant, qui cause des dommages incalculables à l'industrie du tourisme au Royaume-Uni ', déplore Ryanair . ' Le gouvernement britannique continue de mettre en oeuvre des restrictions de voyage comme si le programme de vaccination n'avaient pas eu lieu. '



Michal O'Leary, directeur général, pointe en effet ' la pagaille ' de cette politique de voyage et demande au premier ministre de profiter de la réussite du programme de vaccination.





