Ryanair : Contraint par l'ASA de retirer sa publicité Jab&Go

(CercleFinance.com) - L'ASA, l'autorité de la publicité britannique, demande à Ryanair de retirer sa campagne publicitaire 'Jab & Go' (piquez et partez) estimant qu'il est problématique d'encourager les gens à réserver des vacances à l'étranger dans un contexte de pandémie.



A partir du 26 décembre 2020, des spots télévisuels de la compagnie invitaient en effet les téléspectateurs à réserver dès vols pour les vacances de Pâques et d'été, avec Ryanair, au prétexte que les vaccins allaient arriver.



'Non seulement les vaccins arrivent, mais le gouvernement britannique a confirmé que tous les groupes à haut risque (plus de 70 ans) et les travailleurs de la santé en première ligne seraient vaccinés d'ici la mi-février, ce qui donne aux clients britanniques plus de confiance pour réserver pour Pâques et l'été', insiste Ryanair.



La compagnie se dit aujourd'hui 'respectueusement en désaccord' avec la décision de l'ASA, et rappelle que que son annonce, 'à la fois factuelle et exacte', s'appuie sur les déclarations du 1er ministre Boris Johnson.



Un porte-parole de Ryanair indique cependant que 'même si la décision (de l'ASA) est sans fondement, Ryanair s'y conformera et les publicités Jab & Go ne seront plus diffusées.'



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.