Ryanair : Confortée par une décision de justice espagnole

(CercleFinance.com) - Ryanair s'est félicitée aujourd'hui de la décision de la Cour d'appel de Barcelone concernant les dommages causés par les agences de voyage en ligne (OTA) à Ryanair et à ses clients. Les OTA n'ont aucun accord commercial avec Ryanair et ne sont pas autorisés par Ryanair à vendre ses vols.



La Cour a confirmé la décision de première instance qui avait rejeté la plainte pénale déposée par l'ACAVE (une association espagnole d'agences de voyage) contre Ryanair et a estimé que les déclarations de Ryanair sur les pratiques préjudiciables des OTA étaient véridiques et étayées par de nombreuses preuves documentaires.



Plus précisément, les tribunaux ont constaté que les OTA ont pour pratique courante de surfacturer les clients en appliquant des 'frais de service', et que certaines OTA entravent les communications directes de Ryanair avec les clients et bloquent les paiements de remboursement en ne fournissant pas à Ryanair les coordonnées exactes du client.



Dara Brady, de Ryanair, a déclaré : ' Nous encourageons tous les clients à réserver leurs vols directement sur le site web ou l'application Ryanair pour accéder aux tarifs les plus bas et aux services clients directs. '



