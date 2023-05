Ryanair : Commande de jusqu'à 300 avions 737-10

(CercleFinance.com) - Boeing et Ryanair annoncent la signature d'un contrat majeur, le plus important de l'histoire de la compagnie aérienne à bas prix, comprenant une commande ferme de 150 appareils 737-10 et des options pour 150 autres.



La sélection du plus grand avion de la famille 737 MAX, qui complètera sa flotte de 737-8-200 pour accélérer sa reprise postpandémique, viendra aider Ryanair à développer ses activités avec plus de sièges et de meilleures performances environnementales.



'Ces nouveaux avions économes en carburant et dotés d'une technologie plus verte offrent 21% de sièges en plus, consomment 20% de carburant en moins et sont 50% plus silencieux que nos B737-NGs', souligne Michael O'Leary, le CEO du groupe irlandais.



