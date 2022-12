Ryanair : Cinq nouvelles destinations depuis Cork cet été

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé aujourd'hui la mise en place de son plus grand programme d'été depuis Cork (Irlande) pour 2023, avec un total de 29 routes dont 5 nouvelles destinations (la Rochelle, Rome, Séville, Venise Trévise et East Midlands).



Ce programme est soutenu par la compagnie via un troisième appareil de Ryanair basé à Cork l'été prochain, ce qui représente un investissement total de 300 millions de dollars.



Ryanair opérera 270 vols hebdomadaires vers/depuis Cork (+20% de croissance par rapport à 2022), stimulant ainsi le tourisme.



