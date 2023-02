Ryanair : Campagne de recrutement en marketing & informatique

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce 'une campagne de recrutement majeure' visant à embaucher 50 professionnels du marketing et de l'informatique.



Dans ce cadre, la compagnie compte organiser une journée portes ouvertes axée sur le recrutement à l'hôtel Davenport, dans le centre-ville de Dublin, le jeudi 23 février de 12h30 à 19h00.



Les participants pourront alors en savoir plus sur les postes vacants dans les domaines de l'informatique, des produits, du numérique, de la marque, des communications et des ventes et du marketing grâce à des présentations informatives et des sessions individuelles.



Les postes à pourvoir varient des diplômés débutants aux cadres supérieurs, précise Ryanair.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.