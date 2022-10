Ryanair : Augmente son offre à Toulouse

(CercleFinance.com) - Ryanair a lancé mardi 11 octobre son programme hivernal à Toulouse, avec 23 destinations dont 7 nouvelles : Birmingham, Cracovie, Luxembourg, Rabat, Rome, Tenerife et Venise.



La flotte de Ryanair basée à Toulouse passera à 2 avions cet hiver, ce qui représente un investissement de plus de 0M et permettra de soutenir 60 emplois directs hautement rémunérés dans le secteur de l'aviation et plus de 970 emplois indirects au niveau local.



Ryanair assurera plus de 140 vols hebdomadaires au cours de l'hiver 2022 afin d'offrir aux Toulousains et aux visiteurs de Toulouse un large choix de destinations européennes de premier plan, tout en stimulant le tourisme entrant dans la région Occitanie.



'Pour marquer cette annonce, nous lançons une vente de sièges pour les clients et les visiteurs de/vers Toulouse qui peuvent réserver leur escapade hivernale à partir de seulement 19,99 E l'aller simple pour des voyages entre le 22 octobre et le 23 janvier, à réserver avant le 13 octobre', a déclaré Dara Brady, directeur marketing et digital de Ryanair.



'La mise en place d'un avion Ryanair basé supplémentaire, réaffirme l'ancrage toulousain de la compagnie', souligne Philippe Crébassa, président du directoire de Toulouse- Blagnac.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.