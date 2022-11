Ryanair : Associé à Citi pour un placement vert de liquidités

(CercleFinance.com) - La compagnie Ryanair annonce s'être associée à Citi afin de devenir la première compagnie aérienne européenne à déposer des fonds dans sa nouvelle solution de dépôt durable, lancée plus tôt cette année.



Cette opération permettra à Ryanair d'investir ses liquidités excédentaires et soutenir différents projets de financement durable du portefeuille de Citi - énergies renouvelables, conservation de l'eau, soins de santé et éducation dans les marchés émergents...



Les fonds investis sont alloués pour financer ou refinancer des actifs dans un portefeuille de projets de finance verte et/ou sociale éligibles, sur la base des critères définis dans le Citi Green Bond Framework, le Social Finance Framework et le Social Bond for Affordable Housing Framework.



'Cela nous aidera non seulement à gérer nos finances de manière plus durable, mais aussi à dynamiser notre programme de développement durable dans son ensemble, car nous soutenons plusieurs projets de développement durable du portefeuille de Citi', a commenté le directeur du développement durable de Ryanair, Thomas Fowler.



