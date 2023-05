Ryanair : Ajoute des vols pour les finales de rugby

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé aujourd'hui qu'elle avait ajouté des vols supplémentaires sur plusieurs routes irlandaises, notamment Glasgow - Dublin, Dublin - Glasgow, La Rochelle - Dublin et Dublin - La Rochelle.



Ces vols ont été ajoutés en prévision de la très attendue finale de la Challenge Cup européenne de rugby et de la finale de la Heineken Champions Cup de 2023, qui se dérouleront toutes deux à Dublin ce mois-ci.



' Nous avons enregistré un nombre record de réservations de la part des amateurs de rugby qui voyagent cette année pour la finale de la European Challenge Cup et la finale de la Heineken Champions Cup ', explique Jade Kirwan de Ryanair.



' Nous nous attendons à ce que ces places se vendent rapidement et nous encourageons tous les fans de rugby à réserver leurs places dès maintenant pour ne pas les manquer ', ajoute-t-il.



