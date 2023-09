Ryanair : Ajoute 1,6 million de places pour la fin d'année

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce l'ajout de 1,6 million de sièges supplémentaires sur 660 liaisons entre le 15 décembre et le 8 janvier, afin de répondre à la forte demande des fêtes de fin d'année.



'En tant que compagnie aérienne n°1 en Europe pour ses tarifs bas et sa fiabilité, nous sommes ravis de constater que les clients réservent Ryanair avec la certitude que nous sommes les mieux placés pour les ramener chez leurs proches en toute sécurité, à temps et à des tarifs qui ne casseront pas leur budget de Noël, comme nous le faisons depuis maintenant 38 ans' a déclaré Jade Kirwan, responsable de la communication de Ryanair.



