Ryanair : Activité perturbée par des drones à Dublin

(CercleFinance.com) - Ryanair déplore la fermeture, hier, de l'aéroport de Dublin en raison de perturbations provoquées par des drones, provoquant de multiples retards et retardant des centaines de passagers.



Selon la compagnie, il s'agit de la 5e fois en quatre semaines que l'aéroport est contraint de fermer pour ces mêmes raisons.



Ryanair appelle par conséquent le ministre des transports irlandais, Eamon Ryan, 'à faire quelque chose - quoi que ce soit - pour protéger le principal aéroport d'Irlande de ces perturbations de drones'.



La compagnie pointe 'l'incapacité d'Eamon Ryan à prendre des mesures pour empêcher ces perturbations' et estime que 'comme toujours le ministre promet des 'mesures d'application plus strictes' mais ne livre rien'.





